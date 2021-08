Esporte Funcionário mais antigo do Goiás morre vítima de complicações da Covid-19 Clube esmeraldino emitiu nota de pesar pela morte de Joaquim Marinho Batista, aos 78 anos

Funcionário mais antigo do Goiás, José Marinho Batista morreu, aos 78 anos, na tarde desta terça-feira (10), em função das complicações da Covid-19. A diretoria esmeraldina publicou nota de pesar pela morte do colaborador. De acordo com a nota, José Marinho Batista estava internado em uma unidade de terapia intensiva desde o fim de julho. Ele começou a trabalhar no clu...