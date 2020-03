A McLaren revelou nesta segunda-feira que o membro da equipe que testou positivo para o coronavírus antes do GP da Austrália "está se recuperando bem" e que seus "sintomas desapareceram". A equipe britânica desistiu de participar da prova de abertura da temporada de 2020 da Fórmula 1 por causa do teste positivo na última quinta-feira. Posteriormente, na sexta, a corrida foi cancelada.



Quatorze membros da equipe também foram colocados em quarentena de duas semanas em um hotel de Melbourne após entrarem em contato próximo com a pessoa que deu positivo para o vírus. De acordo com Zak Brown, CEO da McLaren, todos estão bem. Os outros funcionários da McLaren voltaram à Grã-Bretanha, mas não irão à sede da equipe por duas semanas por precaução.



"O apoio que eles têm recebido de seus companheiros de equipe, nossos parceiros, membros da comunidade da F-1 e fãs de todo o mundo o mundo tem sido fantástico e nossos agradecimentos a todos eles", acrescentou o dirigente.



Os pilotos Carlos Sainz Jr. e Lando Norris também estão bem, mas vêm sendo mantidos fisicamente longe do restante da equipe, embora permanecendo em constante comunicação.



A temporada da Fórmula 1 não será retomada antes de maio, pois a prova na Austrália foi cancelada, enquanto que os GPs do Bahrein, do Vietnã e da China foram adiados, sem uma nova data determinada.