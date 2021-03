Esporte Frustrado com gol no fim, Chamusca diz que Botafogo mereceu vencer Vasco Para o técnico do Botafogo, o Campeonato Carioca é um laboratório para as principais missões da temporada: Série B e Copa do Brasil

O Botafogo levou o gol de empate do Vasco aos 41min do segundo tempo e deixou a vitória em São Januário escapar pelos dedos. O técnico Marcelo Chamusca disse estar frustrado com a forma como o empate aconteceu, mas isso não apagou a sensação de que o Alvinegro merecia ter saído de campo com os três pontos. "A gente fez um segundo tempo muito bom no aspecto de con...