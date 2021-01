Esporte Frontini volta ao Vila Nova para encerrar uma carreira e começar outra Jogador vai atuar nos jogos do Campeonato Goiano e, quando o Estadual terminar para o Tigre, passa a trabalhar como diretor de futebol

O atacante Frontini está de volta ao Vila Nova para encerrar a carreira de jogador e iniciar o trabalho como dirigente. O jogador argentino de 39 anos vai jogar as últimas partidas do Campeonato Goiano e, depois que terminar o Estadual para o Tigre, vai assumir o cargo de diretor de futebol do clube colorado. A informação foi divulgada pelo clube colorado nesta terça-feira (...