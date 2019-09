Esporte Frontini vai defender o Jaraguá na Divisão de Acesso Atacante estava no Cianorte (PR) e volta ao futebol goiano após dois anos

O argentino Frontini, de 38 anos, reforçará o Jaraguá na disputa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. O atacante acertou com o time do interior, nesta segunda-feira (16). Ele esteve, por último, atuando pelo Cianorte (PR). "Vamos ver. Estou em casa, parado. O negócio é jogar", disse o atacante, que teve passagens marcantes, pelo Vila Nova, nas temporadas 2013 e...