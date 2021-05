Esporte Frontini se aposenta dos gramados e será diretor de futebol do Vila Nova Ex-atacante do Tigre anunicou aposentadoria após fim do Campeonato Goiano e inicia a semana em nova função no OBA

Com o término do Campeonato Goiano, o Vila Nova volta sua atenção para a Série B do Campeonato Brasileiro com seu novo diretor de futebol. O atacante Frontini se aposentou dos gramados e passa agora a ter esta função do departamento de futebol do clube. Desde o dia 19 de janeiro de 2021, quando foi anunciado como reforço pela diretoria colorada, Frontini sabia ...