Esporte Frontini revela acordo para voltar ao Vila Nova, onde sonha em ser campeão novamente Atacante entrou na Justiça para receber do clube colorado, mas após conversa com Hugo Jorge Bravo fez um acordo para receber do Tigre de forma parcelada

Frontini foi apresentado na tarde desta terça-feira (19), pelo presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, ainda como jogador. Ele retorna ao clube no qual se destacou, em duas temporadas na Série C (2013 e 2015), para fechar um ciclo de mais de 20 anos como jogador de futebol e, no futuro breve, iniciar outra - a de diretor de futebol no próprio clube colorado. Antes do adeus c...