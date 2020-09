Esporte Fred testa positivo para covid-19 e desfalca o Fluminense contra o Corinthians Atacante tinha grande chance de assumir a titularidade do Fluminense, já que Evanílson se transferiu para o Porto

Fred novamente será desfalque no Fluminense. O atacante testou positivo para covid-19 no exame desta quinta-feira (10), válido para a décima rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o camisa 9 não joga contra o Corinthians, domingo (13), no Maracanã. O ídolo do Fluminense já havia ficado de fora do jogo contra o São Paulo, pela oitava rodada, por precaução, já que...