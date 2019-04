Esporte Fred marca três, Cruzeiro vence América e se aproxima da final Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 19 horas, no Mineirão. Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, o Cruzeiro pode perder até por um gol de diferença

A "lei do ex" é infalível. Revelado na base do América-MG, o artilheiro Fred marcou três gols na vitória do Cruzeiro, por 3 a 2, no Independência, neste domingo (31), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 19 horas, no Mineirão. Por ter feito melhor campanha na fase classificatória, o Cruzeiro ...