Esporte Fred marca, Flu vence clássico contra o Vasco e dorme no G-4 do Brasileirão Cruz-Maltino, perdeu a chance de seguir na cola do Inter e viu o Colorado disparar na primeira posição, com 15

Foi com mais emoção do que o jogo indicava, mas o Fluminense venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 1, neste sábado (29), e engatou a terceira vitória seguida e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro. Os gols de Dodi e Fred, que marcou pela primeira vez desde seu retorno ao clube, abriram caminho para o triunfo — Talles Magno descontou. Com a vitória, o Flu ...