Esporte Fred marca 400º gol na carreira e Fluminense bate o Nova Iguaçu no Carioca Com o resultado, o Fluminense se firma na quarta colocação do Carioca e ficou mais próximo da Portuguesa

Com gols de Kayky, Fred e John Kennedy, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu na noite deste domingo (11) no Maracanã, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Anderson Kunzel conseguiu diminuir para o Nova Iguaçu, fechando o placar em 3 a 1. A vitória teve um gosto especial para Fred, que marcou o seu gol de número 400 na carreira. 182 deles foram marcad...