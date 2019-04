Esporte Fred faz três, Cruzeiro goleia o Huracán e se classifica na Libertadores Com o resultado, o time mineiro disparou ainda mais na liderança do Grupo B, com 12 pontos, contra apenas um do lanterna Huracán

Com três gols de Fred, o Cruzeiro assegurou sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores ao derrotar o Huracán, da Argentina, por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela quarta rodada da fase de grupos. O camisa 9 comandou o duelo, que terminou com gol de Dodô. Com o resultado, o time mineiro disparou ainda mais na liderança do Grupo B, com 12 pontos, ...