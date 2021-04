Esporte Fred faz dois, e Fluminense vence o Santa Fé com um a menos na Libertadores Tricolor soma quatro pontos e está em segundo lugar no grupo D da Libertadores

O Fluminense sofreu, mas venceu o Independiente Santa Fe nesta quinta (28), por 2 a 1, com gols de Fred, pela Libertadores. Com um a menos desde os 25 do segundo tempo, a equipe de Roger Machado segurou os colombianos e garantiu a primeira vitória na competição. Com a vitória, o Tricolor soma quatro pontos e está em segundo lugar no grupo D da Libertadores, atrás ...