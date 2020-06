O atacante Fred completou na manhã desta sexta-feira (5) o tour iniciado na última segunda (1º) e, de bicicleta, chegou à sede do Fluminense no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, para assinar contrato com o clube.

O vínculo do centroavante de 36 anos com a equipe tricolor vai até 21 de julho de 2022, data em que o Fluminense completará 120 anos.

Foram quadro dias de pedalada desde a cidade de Congonhas, em Minas Gerais, até Paraty, no Rio de Janeiro. O percurso, realizado em uma trilha na Estrada Real junto de seu preparador físico pessoal, totalizou 600 km.

Ao chegar em Paraty na noite da última quinta (4), Fred foi levado de carro até o bairro de Ipanema, zona sul do Rio, de onde pedalou até a sede do Fluminense nas Laranjeiras. O atleta não avisou torcedores nas redes sociais para evitar aglomerações ao longo do trajeto.

“Estou muito, mas muito feliz de estar de volta. É a realização de um sonho! Ainda mais podendo ajudar tantas pessoas com essas doações. É um momento muito emocionante para mim. Emociona lembrar das conversas, das experiências que tive aqui dentro. Agora é uma história que estou reescrevendo”, disse o jogador, campeão brasileiro pela equipe em 2010 e 2012.

A iniciativa, que ganhou o nome de “Tour do Fred”, foi uma ação solidária promovida pelo atacante para arrecadar cestas básicas que serão doadas a famílias atingidas pela pandemia do novo coronavírus.

Nesta sexta, quando o centroavante chegou à sede tricolor, o Fluminense já havia recebido pouco mais de 4.000 cestas básicas, doadas por patrocinadores ou torcedores que resolveram apoiar o projeto. O clube ainda espera novas doações que foram realizadas e devem ser entregues nos próximos dias.

Fred voltará a Belo Horizonte, onde fará os treinamentos virtuais passados pela comissão técnica do Fluminense.