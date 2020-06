Esporte Fred chega ao Fluminense de bicicleta, assina até julho de 2022 e já está no BID Atacante retorna ao clube que defendeu entre 2009 e 2016, no período ajudou o tricolor carioca a escapar do rebaixamento em 2009 e conquistou o Brasileirão em 2010 e 2012

Fred agora é oficialmente jogador do Fluminense. Anunciado como reforço pelo clube no último domingo, o centroavante concluiu nesta sexta-feira a sua viagem de bicicleta, iniciada em Belo Horizonte, para se apresentar ao time no Rio. E já até teve o seu contrato registrado no BID da CBF. Na chegada ao Rio, na sede das Laranjeiras, Fred assinou o seu contrato até 21 de j...