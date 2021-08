Esporte Fratus, Okimoto e chefe de missão do COB criticam atitude da CBF com patrocinadora Time de futebol masculino não subiu ao pódio com o uniforme previsto no acordo entre fabricante de material esportivo e o COB

A CBF se envolveu em um desconforto com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) após os jogadores do futebol masculino, campeões olímpicos nos Jogos de Tóquio-2020, receberem as medalhas com os casacos da Peak amarrados na cintura. A marca, desconhecida no mercado brasileiro, é uma das três maiores fabricantes de material esportivo da China. A patrocinadora exigia, em aco...