Esporte Fratus avança à final dos 50m livre com o 2º melhor tempo no Mundial Bruno Fratus chegou ao Mundial com o então melhor tempo do ano, mas terá dificuldades em superar Caeleb Dressel no sábado

O nadador brasileiro Bruno Fratus se destacou nesta sexta-feira (26) nas semifinais dos 50 metros livre no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Gwangju, na Coreia do Sul. Ele avançou à final com o segundo melhor tempo, com 21s53, atrás apenas do norte-americano Caeleb Dressel, que completou a distância em 21s18, a melhor marca do ano. Fratus venceu sua bateria...