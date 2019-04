Esporte Fratura no pé tira Gastón de campo por 2 meses Lateral esquerdo teve uma pequena fratura na cunha medial do pé esquerdo, no confronto do último fim de semana, contra o Atlético, e desfalca o Tigre na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série B

Eliminado do Campeonato Goiano, o Tigre também acumula prejuízo no departamento médico para o restante da temporada. Além do meia Alan Mineiro, que deixou o duelo contra o Atlético por conta de uma lesão na coxa e para por cerca de duas semanas, o lateral esquerdo Gastón também se tornou problema para o técnico Eduardo Baptista. O uruguaio foi diagnosticado com uma f...