Esporte Francês decide, e Tigres será o adversário do Palmeiras na semi no Mundial Gignac foi o nome da partida e liderou a equipe mexicana na virada sobre o Ulsan, da Coreia do Sul

O Tigres (MEX) levou um susto, mas venceu o Ulsan (COR) e será o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes, no próximo domingo (7). A equipe derrotou os coreanos de virada por 2 a 1 nesta quinta (4), na abertura do torneio. Comandado pelo brasileiro naturalizado mexicano Ricardo Ferretti, o Tigres tenta ser o primeiro mexicano a chegar à final na história d...