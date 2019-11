Esporte França vence o Haiti, mantém 100% e avança em primeiro no Grupo C do Mundial Com dois gols do atacante Rutter, no 2º tempo, franceses derrotaram a equipe haitiana, neste sábado (2), na Serrinha

A França confirmou favoritismo no Grupo C e avançou de fase com 100% de aproveitamento, na liderança da chave. Neste sábado (2), Le Bleus derrotaram o Haiti, por 2 a 0, com dois gols do atacante Rutter - ambos marcados no 2º tempo do duelo, que foi disputado no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Com o resultado, a França avança às oitavas de final, com nove po...