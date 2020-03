Esporte França vence Brasil, fatura torneio e encerra invencibilidade de Pia A França havia sido a responsável pela eliminação do Brasil no Mundial de 2019, também disputado no país, com uma vitória por 2 a 1 nas oitavas de final,

A invencibilidade da seleção brasileira sob o comando de Pia Sundhage chegou ao fim neste sábado. Pela segunda rodada do Torneio Internacional da França, o time nacional encarou a equipe anfitriã e perdeu por 1 a 0, na partida disputada no Stade du Hainaut, em Valenciennes. A França havia sido a responsável pela eliminação do Brasil no Mundial de 2019, também disp...