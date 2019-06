Esporte França perde para a Turquia e deixa escapar a ponta das Eliminatórias da Eurocopa

Atual campeã mundial, a França foi surpreendida pela Turquia, fora de casa, e acabou derrotada pelo placar de 2 a 0, neste sábado, em partida válida pelo Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. Com o revés na cidade de Konya, a seleção do técnico Didier Deschamps acabou cedendo o primeiro lugar do grupo da competição aos turcos, que agora têm 9 pontos...