Esporte França goleia Andorra e lidera nas Eliminatórias; Itália busca virada Com a goleada, a seleção francesa assumiu a liderança desta chave do qualificatório para o torneio continental, com nove pontos. Itália soma 12 pontos em quatro partidas e continua na liderança isolada do Grupo J

A França confirmou a sua condição de atual campeã do mundo com tranquilidade, nesta terça-feira (11), ao golear a Andorra por 4 a 0, fora de casa, em Andorra la vella, capital do país adversário, pela quarta rodada do Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, e se recuperou da derrota no seu compromisso anterior. Com a goleada, a seleção francesa assumiu a l...