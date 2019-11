Esporte França goleia a Espanha e avança às semifinais da Copa do Mundo sub-17 De virada, Le Bleus bateram os espanhóis por 6 a 1 e aguardam o vencedor de Brasil e Itália para saber quem vão enfrentar na semifinal do Mundial

Na primeira partida do encerramento de jogos em Goiânia da Copa do Mundo sub-17, o Estádio Olímpico foi palco do clássico europeu entre França e Espanha. Os franceses sorriram no final do duelo válido pelas quartas de final do torneio de seleções. De virada, a equipe comandada por Jean-Claude Giuntini venceu os espanhóis por 6 a 1. O atacante German Valera abriu ...