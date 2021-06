Esporte França emperra em retranca e fica no empate contra a Hungria O resultado do confronto deixou os franceses com 4 pontos e ainda lideram a chave

Surpresa na Eurocopa! A França, que havia vencido o primeiro tempo, ficou no empate em 1 a 1 contra a retrancada Hungria, em duelo disputado na manhã deste sábado (19) em Budapeste e válido pelo Grupo F do torneio. O resultado do confronto deixou os franceses com 4 pontos e ainda lideram a chave. Liderança que se consolidou nesta tarde após Portugal ser goleado pela A...