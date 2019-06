Esporte França e Alemanha voltam a vencer e ficam perto das oitavas no Mundial Feminino

França e Alemanha conquistaram a segunda vitória consecutiva no Mundial Feminino, nesta quarta-feira, ao derrotarem Noruega e Espanha, respectivamente. Duas das favoritas ao título, as seleções ficaram muito perto da classificação para as oitavas de final da competição. Em um jogo bastante disputado, as francesas bateram a Noruega, por 2 a 1, em Nice, pelo Grupo ...