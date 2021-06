Esporte França bate a Alemanha na estreia, mas ainda procura lugar de Benzema Nesta terça, em Munique, a França arrancou com o pé direito sua caminhada rumo à conquista do tricampeonato da Euro

No encontro das duas últimas campeãs do mundo, a favorita França venceu a Alemanha por 1 a 0 nesta terça-feira (15), em Munique, confronto que fechou a primeira rodada da fase de grupos da Eurocopa. O gol da vitória francesa foi marcado pelo zagueiro alemão Mats Hummels, contra. O mesmo Hummels que, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, anotou de c...