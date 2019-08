Esporte Frágil, Vila Nova é derrotado pelo Sport no Olímpico Tigre perdeu por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (20) e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro

A torcida do Vila Nova havia decidido apoiar o time, nesta terça-feira (20), no Estádio Olímpico. Mas durou pouco a trégua, o apoio, a crença, a paciência. Distante de um time que almeja algo na Série B - seja brigar pelo acesso ou fugir do rebaixamento -, a equipe vilanovense repetiu o enredo há algum tempo repetido nesta temporada. Não se acerta, não c...