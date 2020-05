Esporte FPF prevê 3 mil testes para o Paulistão e avalia veto a resenhas e grupo de risco Segundo o médico da federação paulista, Moisés Cohen, todos os clubes acataram as medidas de segurança de forma unânime

Ainda sem definir quando será a retomada do Paulistão, a Federação Paulista de Futebol (FPF) avalia decisões sanitárias e orienta os clubes para reduzir as chances de contágio por covid-19. Entre as medidas discutidas estão a compra de 3 mil testes e o veto às famosas resenhas dos jogadores pós-partidas e à contratação de profissionais que façam parte do grupo de risco. ...