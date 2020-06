Esporte FPF e clubes esperam aval das autoridades para volta aos treinos Para caráter de união, o Red Bull Bragantino, único clube que havia obtido autorização para retornar às atividades, paralisará os trabalhos e retornará em conjunto com as demais equipes

A Federação Paulista de Futebol e os clubes do Campeonato Paulista Série A1/2020 aguardam aval das autoridades de saúde para retomar, de forma gradual, as atividades físicas dos atletas no dia 15 de junho, como previsto no Protocolo de Retomada Gradual dos Treinos. Uma reunião, via videoconferência, foi realizada, nesta quarta-feira, com representantes dos 16 club...