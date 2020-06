Esporte FPF e clubes encaminham proposta ao governo estadual para o retorno do futebol Iniciativa ganhou força, segundo a FPF, "diante da flexibilização da quarentena anunciada pelas autoridades públicas paulistas, inclusive com liberação a shoppings"

Membros da Federação Paulista de Futebol (FPF) e os 16 presidentes dos clubes do Campeonato Paulista da Série A1 esperam ter uma resposta do Governo do Estado até terça-feira para programar o retorno do futebol. Em uma reunião por videoconferência, ficou decidido FPF e os clubes encaminharão novamente ao governo e às prefeituras uma proposta minuciosa para a reto...