Esporte FPF divulga tabela e Corinthians, Santos e São Paulo estreiam em casa A competição começa no dia 22 de janeiro e vai até 26 de abril, sendo que a primeira fase do torneio contará com 12 rodadas e classificará oito times às quartas de final

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira à tarde a tabela do Paulistão de 2020. A competição começará no dia 22 de janeiro e vai até 26 de abril, sendo que a primeira fase do torneio contará com 12 rodadas e classificará oito times às quartas de final. Avançarão os líderes e vice-líderes de cada grupo. As datas, horários e locais das jornada...