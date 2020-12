Esporte FPF divulga tabela do Campeonato Paulista 2021; veja os jogos da 1ª rodada O atual campeão Palmeiras estreia contra o São Caetano. Red Bull Bragantino x Corinthians, Santo André x Santos e São Paulo x Botafogo-SP jogam na 1ª rodada

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira (29) a tabela do Campeonato Paulista de 2021. O Estadual começará no próximo dia 28 de fevereiro - quatro dias após o término do Brasileiro desta temporada - e tem a decisão prevista para 23 de maio. O atual campeão Palmeiras estreia contra o São Caetano. Red Bull Bragantino x Corinthians, Santo ...