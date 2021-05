A Federação Paulista de Futebol divulgou na manhã desta segunda-feira (10) as datas e horários das quartas de final do Campeonato Paulista.

O Corinthians é o primeiro dos grandes a entrar em campo. A equipe do técnico Vagner Mancini enfrenta a Inter de Limeira já nesta terça (11), na Neo Química Arena, às 16h, com transmissão da Globo e do SporTV.

Na quarta-feira (12), Mirassol e Guarani se encaram às 21h, no estádio José Maria de Campos Maia. O SporTV transmite o duelo entre equipes do interior.

São Paulo e Palmeiras, que têm compromissos pela Copa Libertadores no meio da semana, tiveram seus jogos do Estadual marcados para sexta (14).

Atual campeão paulista, o clube alviverde visita o Red Bull Bragantino, às 19h, no Nabi Abi Chedid. A partida terá transmissão apenas no Premiere.

Melhor campanha da competição, o São Paulo é o último dos grandes a jogar pelas quartas de final. A equipe tricolor recebe, no Morumbi, a Ferroviária, às 21h30. O SporTV transmite o confronto.