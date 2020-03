Esporte FPF determina portões fechados no Campeonato Paulista por causa do coronavírus A decisão foi tomada por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19, e passa a valer a partir da 10.ª rodada do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) comunicou os clubes filiados de São Paulo nesta sexta-feira (13) que os jogos realizados na capital serão disputados com portões fechados, sem a presença de torcedores. A entidade ainda analisa adotar a medida para as partidas no interior do Estado, entendendo que o número de torcedores nesses casos é menor. A decisão foi tomada p...