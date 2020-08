Esporte Fotos: goleada do Atlético-GO sobre o Flamengo em imagens

A primeira partida oficial realizada em Goiânia desde a paralisação da temporada foi a bela goleada do Atlético-GO sobre o Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. No Estádio Olímpico, na noite desta quarta-feira (12), o rubro-negro goiano passeou e ganhou por 3 a 0. Com a nova camisa, seu terceiro uniforme na temporada, o Dragão construiu sua vitória ...