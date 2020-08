Esporte Fotos: Goiás faz teste do protocolo da CBF em amistoso Duelo contra o Cuiabá, no sábado (1º), serviu para o clube esmeraldino se adequar ao protocolo de segurança que será utilizado nas competições organizadas pela entidade

O Goiás aproveitou o amistoso contra o Cuiabá, que venceu o time esmeraldino por 2 a 0, para se adequar ao protocolo de segurança produzido pela Confederação Brasileira de Futebol, que será utilizado no retorno das competições organizadas pela entidade. No sábado (1º), a Serrinha recebeu profissionais da imprensa pela primeira vez em meio à pandemia do no...