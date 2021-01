Esporte 'Forte em qualquer circunstância', define técnico do Atlético-GO sobre São Paulo Tricolor vem de uma sequência sem vencer em 2021: três derrotas e dois empates em jogos disputados em 2021

O Atlético-GO recebe o São Paulo na tarde deste domingo (31), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão está em 13º lugar e terá à frente um adversário que briga pelo título da Série A 2020 - o tricolor paulista é o 3º colocado na competição (58 pontos), disputando a vice-liderança com o Flamengo (2º lugar, também com 58 pontos) e na caça ao Inter (62 pontos), o...