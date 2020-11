Esporte Fortaleza x Goiás: alviverde reencontra rival que desencadeou trocas no clube Depois de revés no 1º turno, time goiano teve três treinadores e se afundou na zona de rebaixamento

O Goiás reencontrará, na noite desta quinta-feira (26), um adversário diante do qual fez um dos piores jogos na Série A do Brasileiro de 2020, com resultado que desencadeou o início de todas as mudanças e crises que levaram o clube para o lugar em que se encontra - a lanterna da competição, com um dos piores aproveitamentos na história da Série A dos pontos corridos e o ri...