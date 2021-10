Esporte Fortaleza x Atlético-GO: tarde de desafios para o Dragão Fora de casa, time goiano joga pela reabilitação contra o Leão, sensação do Nordeste, com público

O Atlético-GO terá uma tarde de desafios neste sábado (2), a partir das 17 horas, em Fortaleza, onde disputa jogo difícil diante de uma das sensações do País nesta temporada. O Dragão joga diante do Fortaleza sob direção da comissão técnica permanente do clube, pressionado pela necessidade de voltar a vencer nesta Série A, após cinco jogos (quatro empates e uma derrota),...