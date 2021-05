Esporte Fortaleza vira contra o Atlético-MG e surpreende no Mineirão Os gols da virada do Leão foram marcados por jogadores que carregam nomes de personagens de desenhos e filmes: Hulk, pelo Galo, e Pikachu, duas vezes, para os visitantes

A estreia do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro não foi do jeito que o torcedor esperava. Jogando em casa, o Galo não conseguiu iniciar a competição com vitória e tropeçou logo de cara, já que o Fortaleza atrapalhou os planos e a partida terminou em 2 a 1 para os cearenses, neste domingo (30) de manhã. Os gols foram marcados por jogadores que carregam nomes de personagens d...