Fortaleza vence fora, respira na briga contra a degola e aumenta drama do Avaí

O Fortaleza aproveitou o fragilidade do lanterna Avaí para respirar na luta contra o rebaixamento com uma vitória por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Ressacada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O terceiro jogo de invencibilidade coloca o Fortaleza na 12ª colocação, com 35 pontos, abrindo seis para a zona de rebaixamento. Bem próximo de ter a queda confirmada,...