Fortaleza vence em casa, deixa zona da degola e aumenta jejum do Cruzeiro

Com dois gols do atacante André Luis, o Fortaleza deixou a zona de rebaixamento e colocou ainda mais pressão no Cruzeiro com a vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Castelão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o oitavo jogo sem vitória do Cruzeiro, que vive um momento delicado dentro e fora de campo. Com oito pontos, na 15ª colocação, o time corr...