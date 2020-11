Esporte Fortaleza vence e afunda Botafogo na zona de rebaixamento Tricolor vence pela primeira com Chamusca, e clube carioca permanece na penúltima colocação, com 20 pontos

O Fortaleza conquistou a primeira vitória sob o comando do técnico Marcelo Chamusca, que foi contratado para a vaga de Rogério Ceni. O Leão bateu o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, na noite deste domingo (22), e foi a 28 pontos, encostando na primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro. O alvinegro, por sua vez, permanece na penúltima colocação, com 20...