Esporte Fortaleza vence de virada na Arena Condá e deixa Chapecoense em situação delicada O destaque do jogo foi o atacante Marcinho que marcou dois gols e deu a assistência para o outro do Fortaleza

O Fortaleza se reabilitou no Campeonato Brasileiro ao vencer a Chapecoense por 3 a 1, de virada, neste domingo, na Arena Condá, pela quinta rodada. O destaque do jogo foi o atacante Marcinho que marcou dois gols e deu a assistência para o outro do seu time. A vitória deixou o clube cearense com seis pontos, e recuperado da derrota em casa para o São Paulo, por 1 a 0, ...