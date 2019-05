Esporte Fortaleza vence Botafogo-PB de novo e conquista o título da Copa do Nordeste Time comandado pelo técnico Rogério Ceni chegou à vitória com gol anotado por Wellington Paulista

O Fortaleza assegurou o inédito título da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, ao derrotar o Botafogo-PB por 1 a 0, em João Pessoa, no Almeidão. O único gol do duelo foi marcado por Wellington Paulista, logo aos três minutos do primeiro tempo. O placar foi o mesmo do confronto de ida, realizado no Castelão. Além disso, o Fortaleza ainda embolsa R$ 1 milhão de p...