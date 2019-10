Esporte Fortaleza vence Botafogo na reestreia de Ceni e abre vantagem para a degola

A reestreia do técnico Rogério Ceni não poderia ter sido melhor na noite desta segunda-feira. O Fortaleza venceu o Botafogo com gol contra de Marcelo Benevenuto no Castelão e abriu vantagem confortável para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O triunfo pela 22.ª rodada colocou o clube cearense no 13.º lugar, com 25 pontos, seis a mais do que o Cruze...