Esporte Fortaleza impõe quarta derrota consecutiva ao Palmeiras no Brasileirão Os dois gols foram marcados ainda no primeiro tempo por David e colocaram o tricolor na 7ª colocação

No dia em que comemora 102 anos da sua fundação, o Fortaleza venceu o Palmeiras por 2 a 0 em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram marcados ainda no primeiro tempo por David e colocaram o tricolor na sétima colocação da tabela, com 24 pontos. Já o Palmeiras sofreu a sua quarta derrota consecutiva, a primeira sob o comando do int...