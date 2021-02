Esporte Fortaleza faz 3 a 0, respira na tabela e deixa Vasco em situação dramática Na briga contra o rebaixamento, tricolor soma agora 41 pontos, a quatro da zona da degola. Já o clube cruzmaltino segue no Z4

Mais organizado em campo, o Fortaleza se aproveitou das falhas do Vasco e venceu o adversário carioca nesta quarta-feira (10), por 3 a 0, com gols de Igor Torres, David e Romarinho, e ganhou alívio no Campeonato Brasileiro. Na briga contra o rebaixamento, o time tricolor soma agora 41 pontos, a quatro da zona da degola. Já o clube cruzmaltino, também lutando para e...