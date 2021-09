Esporte Fortaleza elimina São Paulo e está na semifinal da Copa do Brasil Foi a segunda queda do time comandado por Hernán Crespo em um torneio de mata-mata num intervalo de menos de 30 dias

Em mais um jogo marcado por uma falha do goleiro Tiago Volpi, o São Paulo foi derrotado pelo Fortaleza nesta quarta-feira (15), por 3 a 1, e deu adeus à Copa do Brasil nas quartas de final. Ronald aproveitou um erro do goleiro para abrir o placar no primeiro tempo, e Henríquez e Deivid fecharam o placar na etapa final. O Fortaleza vai disputar as semifinais da Cop...